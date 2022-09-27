Минчанам назвали даты включения отопления, а потом сказали, что это не точно

Опубликовано: 27.09.2022 17:41 , Обновлено: 27.09.2022

На портале ЖКХ 115.бел появились даты планового включения отопления в Минске. Согласно им, жилые дома в столице будут подключать с 28 сентября по 2 октября. Однако радоваться минчанам пока рано.

В ЖКХ уточнили, что плановая и фактическая даты включения отопления могут не совпадать, [link href=“https://t.me/minsknews_by/21585” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] агентство “Минск-Новости”. Зачем сообщать неточные даты минчанам, и где можно посмотреть настоящие, на портале 115.бел не уточнили.

Примерно такая же картина и в минской области. Например, жителям одного из многоквартных домов Марьиной Горки 21 сентября пришло уведомление в мобильном приложении 115.бел о том, что отопление будет включено… 19 сентября. Однако и 27 батареи остались холодными.

Ранее министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель признал, что служба 115 работает не идеально.

“Нарекания [на службу 115.бел] есть, но эта служба достаточно новая, молодая. Она развивается с каждым годом, каждым месяцем и совершенствуется… предпринят еще ряд мер для того, чтобы повысить ответственность должностных лиц за принятие, своевременное реагирование на заявки граждан”, - сказал Андрей Хмель.

Ранее Телеграф сообщил, что местные власти Бреста и Гродно объявили, что в течение ближайших дней начнут подавать горячую воду в батареи именно жилых домов.

Отопительный сезон в Беларуси решили начать на юге и западе