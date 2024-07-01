В Минске начали судить следователя и начальника ИДН. За что и какие сроки грозят?

Опубликовано: 01.07.2024 14:05 , Обновлено: 01.07.2024

В суде Минского района начали рассматривать дело следователя Слуцкого районного отдела Следственного комитета (РОСК) Артема Главинского и начальника инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД Александра Дедка. По версии гособвинения, их халатность и бездействие способствовали продолжительному истязанию ребенка.

Речь идет о трехлетнем Семене Таратуте, которого убили собственные родители еще в январе 2023 года. Начальника ИДН Дедка обвиняют в бездействии должностного лица (ч. 3 ст. 425 УК), ему грозит до семи лет лишения свободы.

А следователю Главинскому вменяют служебную халатность (ч. 2 ст. 428 УК), здесь максимальное наказание - до шести лет лишения свободы. Как передало агентство БелТА, оба свою вину отрицают.

Фото: агентство БелТА

В октябре 2023 года Минский областной суд вынес приговор родителям убитого мальчика. Так, отца Семена, Александра Таратуту, приговорили к смертной казни (расстрелу), его жену Анастасию - к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, супруги убили сына в собственном доме. По информации следствия, они жестоко избили ребенка руками и ногами, удары наносили по голове и ногам. При этом малолетняя сестра и сводный брат Семена все видели.

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