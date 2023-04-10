В Беларуси начали отключать отопление. Где уже с 10 апреля?

Опубликовано: 10.04.2023 13:19 , Обновлено: 10.04.2023

В одной из белорусских областей с 10 апреля начали отключать отопление. Когда батареи станут холодными у остальных белорусов?

Так, первыми завершить отопительный сезон решили в Могилевской области. Сначала во всех районах области тепло перестанут подавать в административные здания и производственные помещения.

Об отключении отопления в жилых домах пока речи не идет.

«Для принятия соответствующего решения и ведется ежедневный мониторинг», — сообщили в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилев».

Что касается остальных регионов, пока информации о каких-либо отключениях нет.

[info_b] Отметим, что в первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. После – в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.[/info_b]

Напомним, что по правилам отключение отопления производят при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трех суток. Например, в 2022 году отопление начали отключать в начале мая.

К слову, белорусов на этой неделе ожидает по-весеннему теплая погода. Прогноз погоды читайте по ссылке:

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