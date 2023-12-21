В Минске на ЖД-вокзале показали, как конвоируют заключённых. Зачем?

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Опубликовано: 21.12.2023 08:24 , Обновлено: 21.12.2023

В пресс-службе внутренних войск Беларуси (ВВ) сообщили, что 20 декабря провели "показные занятия по организации службы по конвоированию осужденных автомобильным и железнодорожным транспортом". Мероприятие объяснили необходимостью обучения.

“Начальникам штабов соединений и воинский частей, а также должностным лицам, отвечающим за данный вид боевой службы, были продемонстрированы практические действия караулов и способы решения вводных при осложнении обстановки (групповые неповиновения и нападение на военнослужащих, побег на обменном пункте, попытка захвата заложника и пожар в специальном вагоне)”, - сообщили в тг-канале ВВ.

Там уточнили, что во внутренних войсках ежемесячно назначается более 700 караулов, конвоируют около 10 000 осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Ранее Телеграф писал, что в МВД Беларуси сообщили, что провели учения по подготовке к выборам в 2024 году. В них приняли участие в сотрудники ГУВД Мингорисполкома, всех районных управлений внутренних дел и “другие представители силового блока”.

В МВД Беларуси показали, как готовятся к выборам в 2024 году