В Минске на подъездах развесили сообщения ЖКХ про отопление. О какой проблеме предупредили?

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Опубликовано: 30.09.2025 13:06 , Обновлено: 30.09.2025

Несмотря на то, что Мингорисполком так и не дал публичную "отмашку" на включение отопления в жилфонде, во многих районах города уже пустили тепло по трубам, а на досках объявлений на подъездах многоэтажек появились соответствующие объявления от местных ЖЭУ. Посмотрели, о чём предупреждают коммунальщики минчан в преддверии запуска отопления.

В объявлениях жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) жителей многоэтажек предупреждают о возможных проблемах, которые не исключены при запуске систем отопления. В частности, речь идёт о так называемом “завоздушивании”, из-за которого батареи в квартире или в какой-то отдельной комнате квартиры могут оставаться холодными даже после запуска отопления в доме.

В этом случае сотрудники жилищно-эксплуатационного участка №5 Заводского района Минска, в частности, рекомендовали жителям одного из своих подшефных домов обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 115 , либо напрямую в диспетчерскую местного ЖЭУ. Туда можно позвонить или оставить заявку через мессенджер Viber.

В ЖЭУ Первомайского района Минска для этого на период запуска отопления запустили телефонную “горячую” линию. Правда, звонки принимать там, судя по объявлению, которым поделился портал Bizko.by, всё равно будут лишь в рамках рабочего времени:

с понедельника по четверг с 8:45 до 18:00,

в пятницу — с 8:45 до 16:45.

Кстати, в правилах официальных Viber-чатов районных ЖКХ в Минске строго обозначено “принятое время” для общения в чате. Приём заявок и предоставление ответов и фотоотчётов от сотрудников местных ЖЭУ ограничивается часами рабочего режима коммунальных служб - с перерывом на обед и выходными по субботам и воскресеньям. Так что в экстренных случаях надёжнее будет всё же оставить заявку в единой диспетчерской службе 115.

[inf]Контакты официальных Viber-чатов всех районных ЖКХ Минска можно узнать по ссылке в официальном Telegram- канале Минского городского жилищного хозяйства.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что сегодня вслед за Витебском, власти которого накануне первыми из белорусских регионов решили начать отопительный сезон в жилфонде, подавать тепло в жилые дома решила администрация Гомеля. Точные сроки в своём официальном Telegram-канале 30 сентября назвал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

В Гомеле решили запускать отопление в жилых домах в 2 этапа. Когда начнут?