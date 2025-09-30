В Гомеле решили запускать отопление в жилых домах в 2 этапа. Когда начнут?

Опубликовано: 30.09.2025 10:38 , Обновлено: 30.09.2025

Вслед за Витебском, власти которого накануне первыми из белорусских регионов решили начать отопительный сезон в жилфонде, подавать тепло в жилые дома решила администрация Гомеля. Точные сроки в своём официальном Telegram-канале 30 сентября назвал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

Включать отопление в жилфонде Гомеля решили в два этапа. Начать пообещали уже сегодня, 30 сентября.

Вот в каких районах города и когда должно потеплеть:

30 сентября 2025 года планируют подключить потребителей Сельмашевского, Северного и Южного районов тепловых сетей (мк-н Гомсельмаш, часть Центрального и Железнодорожного районов, Новобелицкий район Гомеля);

1 октября 2025 года планируют запустить отопление в районах, относящихся к Центральному, Железнодорожному и Западному районам тепловых сетей (часть Центрального и Железнодорожного районов, Советский район Гомеля).

При этом городские власти предупредили, что на наладку системы подачи тепла в жилфонд может потребоваться время. Со всеми работами пообещали уложиться в 10 календарных дней с момента включения отопления. Таким образом, выйти на гидравлический режим и заданный температурный график городское ЖКХ планирует в первой декаде октября.

О запуске отопления в жилых домах ещё вчера начали сообщать и жители отдельных столичных микрорайонов. Портал Onliner.by собралцелую “тепловую карту” Минска на основании информации от своих читателей. Однако официально о старте отопительного сезона в жилфонде столичные власти пока не сообщали. Информации об этом не было ни на сайте Мингорисполкома, который, собственно, и принимает это решение, ни в соцсетях Минскэнерго.

А вот власти Витебска, как ранее рассказывал Telegraf.news, объявили о запуске отопления в домах ещё накануне. тепло должно пойти по трубам уже сегодня.

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