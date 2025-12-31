В Минске на Новый год установят "коридоры безопасности" и точки обогрева

Опубликовано: 31.12.2025 08:40 , Обновлено: 31.12.2025

В Минске на Новый год милиция организует "коридоры безопасности" вблизи основных концертных площадок и развернёт точки обогрева. Такое поручение столичным правоохранителям в преддверии длинных новогодних выходных дал министр внутренних дел Иван Кубраков.

Кубраков на рабочем совещании потребовал задействовать по максимуму в местах массовых гуляний камеры наружного видеонаблюдения, подключённые к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, и проводить тщательные досмотры на КПП, которыми пообещали отгородить места гуляний.

“Минская милиция имеет огромный опыт обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях. Оперативное реагирование на все происшествия и быстрый обмен информацией - это основа. Никаких сбоев быть не должно!”, - заявил на совещании глава МВД.

В целом же милицию и ГАИ заблаговременно перевели на усиленный режим работы, аргументируя все эти меры желанием создать для белорусов “безопасные и комфортные условия” в праздничные дни.

“Всех сотрудников следует проинструктировать так, чтобы они могли грамотно действовать в любой ситуации, в том числе в особых условиях. Акцент - на приграничные территории”, - потребовал Кубраков от подчинённых из областных УВД.

Кстати, столичная Госавтоинспекция предупредила о праздничных ограничениях для автомобилистов в Минске. Оказавшись в новогоднюю ночь в центре города, водители могут столкнуться как с полностью перекрытыми улицами, так и с запретом на остановку и парковку в привычных местах, так что альтернативный маршрут на праздничные гулянья лучше продумать заранее.

Где в Минске запретят останавливаться машинам на Новый год, а где – полностью перекроют движение