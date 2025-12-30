Где в Минске запретят останавливаться машинам на Новый год, а где – полностью перекроют движение

Опубликовано: 30.12.2025 11:23 , Обновлено: 30.12.2025

Столичная Госавтоинспекция предупредила о праздничных ограничениях для автомобилистов в Минске. Оказавшись в новогоднюю ночь в центре города, водители могут столкнуться как с полностью перекрытыми улицами, так и с запретом на остановку и парковку в привычных местах, так что альтернативный маршрут на праздничные гулянья лучше продумать заранее.

Если вы захотите встретить Новый год на одной из главных площадей города или решите 1 января устроить тур по праздничным фотолокациям, коих в центре Минска сейчас десятки, маршрут движения придётся тщательно продумать и быть готовым к неожиданным изменениям в привычных местах. Поскольку в центре города в праздничные дни будут проводиться массовые гулянья и новогодние мероприятия, милиция и ГАИ могут вводить временные ограничения на движение транспорта, причём как личных авто, так и общественного транспорта.

Так, непосредственно в новогоднюю ночь, а также вечером 1 января могут полностью перекрыть движение транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Мельникайте до пересечения площади Свободы с улицей Интернациональной. То есть подъехать ко Дворцу Спорта, где организовали праздничную ярмарку, будет невозможно - придётся идти пешком как минимум от ближайших станций метро (Немига).

Более того, у Дворца Спорта, а также на Октябрьской площади и на территории Верхнего города в праздничные дни нельзя будет остановиться и тем более припарковать своё авто. Из-за этих ограничений даже изменят привычную схему движения общественного транспорта - автобусы, электробусы и маршрутки не будут останавливаться в пункте “Дворец Спорта”.

ГАИ - в режиме усиления

В целом же Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы на все предстоящие большие выходные. Как сообщил начальник столичной ГАИ Сергей Бабич, во время праздничных мероприятий инспекторы будут следить в первую очередь за самыми грубыми нарушениями ПДД. К ним в ГАИ относят вождение без прав и вождение в состоянии опьянения. Учитывая праздничные обстоятельства, следить будут и за нетрезвыми пешеходами, чтобы те “не создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения”.

В ГАИ пообещали задействовать для контроля за обстановкой на дорогах Минска ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Между тем, МЧС и вовсе призвало водителей по возможности отказаться от личных авто до Нового года. Связана эта рекомендация не столько с праздничными днями и ограничениями вблизи площадок с массовыми гуляньями, сколько с плохими погодными условиями - они в ближайшие два дня совсем не благоприятствуют поездкам.

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