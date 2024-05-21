В Минске милиция задержала "дерзких разбойников" - "Тщательно отрепетировали преступную схему"

Опубликовано: 21.05.2024 09:56 , Обновлено: 21.05.2024

Минская милиция задержала трех подозреваемых в дерзком разбое. Как рассказали в ведомстве, к ним обратился иностранец, на которого напали неизвестные и похитили больше $50 тыс.

Накануне мужчина связался в интернете с незнакомцем и договорился с ним о покупке криптовалюты ниже рыночной стоимости. При встрече на улице Одоевского в Минске, как рассказали в Telegram-канале МВД Беларуси, “продавец” попросил иностранца проследовать в подъезд, чтобы попасть в офис.

На втором этаже жилого дома уже ждал сообщник незнакомца. По информации милиции, злоумышленники распылили в лицо жертве газ из перцового баллончика, украли деньги и сбежали.

Оперативники задержали подозреваемых - 34-летнего минчанина и двоих жителей Жодино 29 и 30 лет. Как рассказали в МВД, фигуранты “тщательно отрепетировали преступную схему”. После публикации объявления в интернете они “основательно выбирали неприметное место” для нападения, продумывали пути отхода, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По информации МВД, злоумышленники не раз отработали сценарий нападения, для конспирации не брали с собой мобильные телефоны. “Уже после реализации умысла покинули двор не в салоне, а в грузовом отсеке минивэна, чтобы остаться незамеченными”, - дополнили в милиции.

Следователи возбудили уголовное дело за разбой.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как столичная милиция задержала в Национальном аэропорту Минск 46-летнего иностранца, который украл у одной из пассажирок больше $4 тыс. Как выяснили правоохранители, это не первое подобное преступление мужчины, а в путешествия он отправлялся как раз для такого нелегального “заработка”.

В аэропорту Минска задержали иностранца, который путешествовал, чтобы обворовывать пассажиров самолетов