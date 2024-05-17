В аэропорту Минска задержали иностранца, который путешествовал, чтобы обворовывать пассажиров самолетов

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Опубликовано: 17.05.2024 10:50 , Обновлено: 17.05.2024

Сотрудники минского уголовного розыска задержали в столичном аэропорту 46-летнего иностранца, который украл у одной из пассажирок больше четырех тысяч долларов. Оказалось, что на подобное преступление мужчина пошёл не в первый раз, а в путешествия отправлялся специально ради такого нелегального "заработка".

По данным столичной милиции, задержанный уже как минимум трижды похищал деньги из ручной клади пассажиров на рейсе “Минск-Дубай-Минск”. Один из эпизодов произошёл в феврале, когда белорусский турист, прилетев в ОАЭ, не досчитался в своей ручной клади порядка пяти тысяч евро и более тысячи долларов. Деньги мужчина провозил в сумке, которую положил на верхнюю полку в салоне самолета. О произошедшем он сообщил и местным, и белорусским правоохранителям, рассказали в МВД Беларуси.

Через месяц в аналогичную неприятную ситуацию попал другой минчанин - из его ручной клади во время перелета по тому же маршруту пропало около 16 тыс. долларов. Как выяснили в последствии белорусские правоохранители, преступник похищал деньги по ночам, когда все пассажиры спали.

“Оперативники установили личность и задержали подозреваемого, когда тот в очередной раз прилетел в Минск. Иностранец признался: в Беларусь прилетал на день-два только для того, чтобы совершить очередное хищение в пути”, - рассказал начальника отдела уголовного розыска Минского ОВД на воздушном транспорте Виталий Шукан.

Следователи уже возбудили уголовные дела за кражи, а пассажирам самолетов и поездов рекомендовали держать деньги, особенно, если речь идёт о крупных суммах, при себе. По словам правоохранителей, во время перелётов лучше не оставлять деньги в багаже и ручной клади и не просить малознакомых попутчиков присмотреть за вещами.