В Минске милиция устроила рейды по магазинам с фейерверками. Что не так?

Опубликовано: 24.12.2023 12:41 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске сотрудники МВД и МЧС устроили рейды по точкам продаж фейерверков и другой пиротехники. Проверяли наличие законных документов, но не только, сообщили в МЧС 24 декабря.

“Целью проведения рейда было убедиться, что продаваемая пиротехника сертифицирована и безопасна для использования, при условии правильной эксплуатации. Однако безопасность не ограничивается только качественной пиротехникой. Важно также соблюдать определенные условия хранения продукции”, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники двух ведомств проверили наличие огнетушителей и специальных шкафов. Были ли во взрывоопасных магазинах выявлены нарушения, в МЧС почему-то не сообщили.

Ранее Телеграф сообщил, что в УВД Могилевской области сообщили, что фейерверки и петарды не запрещены в Беларуси при условии соблюдения правил безопасного использования. Там напомнили, что белорусам всегда нужно помнить, что “эти изделия могут быть опасными и даже травмировать, если их применять не по инструкции”.

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