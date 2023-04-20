В Минске милиционеры устроили рейды по квартирам пенсионеров. Зачем?

Опубликовано: 20.04.2023 09:53 , Обновлено: 20.04.2023

В апреле сотрудники минской милиции активно проводят рейды по жилому сектору. Они навещают пенсионеров, чтобы уберечь их от телефонных мошенников, которые обычно действуют по схеме: «Алло, мама! Я в беде!»

Заявления от обманутых граждан пожилого возраста поступали в милицию весь прошлый год. Уверенные, что в беду попали именно их близкие, доверчивые люди добровольно расставались с большими суммами денег.

Для предупреждения таких ситуаций участковые обходят жилые дома и объясняют пожилым людям, как им себя вести, если позвонили якобы «близкие».

В комментарии госизданию «СБ. Беларусь Сегодня» участковый инспектор Октябрьского РУВД подполковник милиции Павел Пискарев отметил: «Как показывает практика, пенсионеры знают о подобном мошенничестве и не ведутся на уловки телефонных аферистов, а некоторые даже помогают задержать курьеров».

Так, аферистам не удалось обмануть минчанку, которой 92 года. Ей мошенники звонили несколько раз. Но услышав, что ей звонит «дочка», женщина отвечала, что у нее дочки нет. А при следующем вопросе о внучке просто заканчивала разговор.

Как сообщал ранее Телеграф, сотрудники белорусских правоохранительных органов рассказали, получится ли у белорусов вернуть деньги, если они стали жертвами мошенников. А как не попасть на их удочку?

Могут ли белорусы вернуть деньги после развода мошенников? Рассказали в СК