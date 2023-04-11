Могут ли белорусы вернуть деньги после развода мошенников? Рассказали в СК

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Опубликовано: 11.04.2023 09:42 , Обновлено: 11.04.2023

Сотрудники белорусских правоохранительных органов рассказали, получится ли у белорусов вернуть деньги, если они стали жертвами мошенников. А как не попасть на их удочку?

По данным начальника отдела по анализу практики и методического обеспечения предварительного расследования УСК по Минску Петр Микула, в 2022 году возбудили более пяти тысяч уголовных дел по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации». А в 2023 число таких преступлений составляет уже более тысячи.

Он отметил, что часть денег милиционеры спасти могут, если к ним вовремя обратились.

«Сотрудники УВД имеют техническую возможность эти деньги поймать до того, как их выведут за пределы Беларуси», — рассказал Микула.

Так, в 2022 году мошенники похитили у белорусов около 5 миллионов рублей, вернуть удалось — миллион.

Как не стать жертвой мошенников?

В свою очередь начальник управления по противоборству киберпреступности главного управления внутренних дел Мингорисполкома Алексей Новаш дал несколько советов, как белорусам не попасться на уловки мошенников:

никогда не сообщайте по телефону неизвестному человека номера карт, проверочные коды, логины, пароли, сеансовые коды.

не переходите по ссылкам, которые пришли от незнакомых. Например, на розыгрыши, голосования, акции и подобные мероприятия. Стоит проигнорировать письмо, если вы не знаете абонента.

если все же открыли ссылку, и она «связана с проведением каких-то финансовых операций, оплат, перевода средств», не вводите номера карт, пароли, коды и другую информацию.

не устанавливайте приложения на свое устройство, если вас об этом кто-то попросил. «В абсолютном большинстве случаев они будут использоваться для того, чтобы получить удаленный доступ к вашим средствам, подчеркнул начальник управления».

Начальник подчеркнул, что нужно понимать: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

«Все эти предложения, которые поступают (поучаствовать в викторине, покрутить какое-то колесо удачи, выиграть определенное количество топлива или получить какую-то скидку в торговой сети), просто так не происходят. Никто ничего бесплатно дарить не будет. Поэтому все эти сладкие предложения в абсолютном большинстве случаев - мошеннические схемы», — объяснил он и порекомендовал проверять информацию на официальных сайтах организаций.

Кроме того, если кто-то просит вас получить кредит, нужно «несколько раз обдумать, для чего вы это делаете». Ведь ни милиция, ни банки «не будут удаленно просить участвовать вас в определенных секретных операциях или спецоперациях по изобличению мошенников».