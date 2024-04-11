В Минске медиков скорой помощи оснастили видеорегистраторами. Для чего?

Опубликовано: 11.04.2024 20:06 , Обновлено: 11.04.2024

Медиков городской станции скорой медицинской помощи в Минске оснастили персональными регистраторами для аудио- и видеозаписи. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.

Как объяснили в ведомстве, это сделано для контроля и повышения качества оказания медпомощи населению, а также для обеспечения безопасности сотрудников бригад. Так, камеры помогут зафиксировать противоправные действия “некоторых граждан”.

Для работы бригад закупили почти 800 видеорегистраторов и 22 терминала, с помощью которых можно будет сохранить информацию и зарядить приборы. В оперативном отделе станции скорой помощи установили специальное программное обеспечение.

Фото: Telegram-канал "Официальный Минздрав"

В Минздраве подчеркнули, что видеозаписи не могут использоваться в личных и других целях, которые не связаны с работой медиков.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Минске пациент напал с топором на бригаду скорой помощи. Двух фельдшеров госпитализировали, у них зафиксировали “сочетанные травмы”.

Минчанин напал с топором на медиков скорой помощи. Их госпитализировали