В Минске медиков скорой помощи оснастили видеорегистраторами. Для чего?
Медиков городской станции скорой медицинской помощи в Минске оснастили персональными регистраторами для аудио- и видеозаписи. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.
Как объяснили в ведомстве, это сделано для контроля и повышения качества оказания медпомощи населению, а также для обеспечения безопасности сотрудников бригад. Так, камеры помогут зафиксировать противоправные действия “некоторых граждан”.
Для работы бригад закупили почти 800 видеорегистраторов и 22 терминала, с помощью которых можно будет сохранить информацию и зарядить приборы. В оперативном отделе станции скорой помощи установили специальное программное обеспечение.
В Минздраве подчеркнули, что видеозаписи не могут использоваться в личных и других целях, которые не связаны с работой медиков.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Минске пациент напал с топором на бригаду скорой помощи. Двух фельдшеров госпитализировали, у них зафиксировали “сочетанные травмы”.
Минчанин напал с топором на медиков скорой помощи. Их госпитализировали