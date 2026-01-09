В Минске из-за снегопада встали троллейбусы и трамваи. Что с пробками?

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Опубликовано: 09.01.2026 07:58 , Обновлено: 09.01.2026

Утро пятницы, 9 января, для большинства белорусов началось с непростого квеста - как добраться на работу после ночи непрекращающейся метели. МЧС, ГАИ и коммунальщики в один голос рекомендовали в ближайшие дни отказаться от личного транспорта, предупредив, что обстановка на дорогах обещает быть непростой. Однако вариант с общественным транспортом для многих оказался нерабочим.

Проблемы на дорогах начались ещё со вчерашнего вечера. Снежный циклон “Улли” пришёл, как по расписанию, и щедро и без разбору засыпал города и посёлки. В результате ближе к ночи даже в столичном Минске на центральных проспектах не осталось ни клочка чистого асфальта - проезжая часть оказалась полностью в снегу, что наглядно продемонстрировали интернет-пользователи.

Несмотря на усиленную работу коммунальных служб, ещё вечером спасателям пришлось вытаскивать из снежной ловушки не только легковые автомобили, но и пассажирские автобусы.

По данным МЧС на вечер 8 января, в Дрибинском, Кировском, Глусском, Горецком, Быховском, Могилевском и Чаусском районах такая участь постигла в общей сложности 8 легковушек, в Солигорском районе автомобиль и вовсе вынесло в кювет.

Автобус (правда, без пассажиров) спасателям пришлось буксировать в Житковичах.

А вот в Минске выталкивать автобус-гармошку из сугробов пришлось уже самим пассажирам.

За ночь, согласно оперативным данным Белгидромета, толщина снежного покрова в большинстве белорусских регионов, увеличилась в полтора раза.









Несмотря на то, что дороги спецтехника чистила всю ночь, интенсивность снегопада была столь сильной, что усилий коммунальных служб оказалось, очевидно, не достаточно. По информации “Минсктранса”, в десятках участков города общественный транспорт утром 9 января остановился. Причём лишь в отдельных случаях остановка была вызвана ДТП, в подавляющем большинстве троллейбусы, трамваи и даже автобусы не смогли продолжить движение именно из-за сложных погодных условий.

По словам автомобилистов, у многих автобусов возникли проблемы с преодолением даже небольших подъёмов.

“Автобусы стоят везде где ехать в горку, буксуют”, - описали обстановку на столичных улицах в одном из районных чатов.

Проблемы с утра наблюдались в таких столичных микрорайонах, как Сухарево, Зеленый Луг, Кунцевщина, Серебрянка, Ангарская, а также в пригородных микрорайонах Боровая и Боровляны. На предприятии предупредили, чтобы пассажиры были готовы к задержкам транспорта, так что чтобы добраться до работы без опозданий сегодня минчанам точно придётся выйти из дома сильно пораньше.

“Уважаемые пассажиры! В связи со сложными погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки”, - гласит утреннее объявление “Минсктранса”.

Между тем, в TikTok поделились видео, которое показывает во всей красе, в какой непростой обстановке приходится работать сегодня общественному транспорту. Препятствия порой создают даже сами дорожные службы, которые расчищают трассы от снега. Отвалы снега, остающиеся после прохода спецтехники на какое-то время создают непреодолимые сугробы на поворотах и съездах с трассы, которые невозможно преодолеть не только маленьким легковушкам, но и большим автобусам.

Что касается общей обстановки на дорогах в столице, то, по данным сервиса “Яндекс”, к 8:00 Минск уже стоял в 7-балльных пробках. Но, судя по тому, что снегопад хоть и снизил интенсивность, но не прекращается, обстановка может ухудшиться и водителям, рискнувшим сегодня выехать на своих авто, к этому следует быть готовыми.