В Минске для туристов предложили установить полсотни пилонов. Зачем?

Опубликовано: 17.05.2024 14:30 , Обновлено: 05.07.2024

В Минске в ближайшем времени городские власти планируют обновить систему навигации по городу. В частности, для удобства туристов предложили установить порядка 50 пилонов, на которых разместят информацию о самых знаковых достопримечательностях города. Сам проект "визуальной адресной ориентации туристов и жителей города" уже направили на утверждение в Мингорисполкома. Об этом рассказал директор госучреждения "Информационно-туристский центр "Минск" Алексей Русакевич.

По словам Русакевича, информационные пилоны станут своеобразными “маяками” для туристов. Помимо информации о точном месте нахождения и расположенных поблизости достопримечательностях, на стендах также предложили разместить данные о объектах общепита и местах отдыха, расположенных в 5-10 минутах ходьбы. Кроме того, стенды предложили снабдить QR-кодом, по которому туристы смогут перейти на официальный туристический портал Минска, который вскоре пообещали сделать мультиязычным - помимо русской версии уже в этом году планируют также запустить белорусскую, английскую и китайскую.

Такие “маяки”, по словам Русакевича, предложили разместить для начала в 50 точках в пределах первого транспортного кольца, сообщило госагентство БелТА.

Кроме того, директор столичного информационно-туристского центра пообещал уже в июне выпустить очередную партию “карт гостя” Минска, по которым туристы смогут получить скидки в музеях, гостиницах, магазинах, объектах общественного питания. Программу в обновленном формате решили протестировать в Минске, а если она себя хорошо зарекомендует - ввести аналогичные карты в других регионах страны.

“Мы понимаем, что туристам интересен не только Минск”, - заявил Русакевич.

Ранее Telegraf.news рассказал о необычной туристической локации под Минском, которой поделилась одна из столичных блогеров в соцсети TikTok. Там расположились необычные деревянные конструкции, которые можно увидеть на классических приисках по добыче золота. Автор ролика предложила зрителям угадать, что это за место и те не заставили себя долго упрашивать.

Белоруска показала «золотой прииск» в лесу под Минском. Как добраться?