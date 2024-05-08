Белоруска показала "золотой прииск" в лесу под Минском. Как добраться?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 15:40 , Обновлено: 08.05.2024

Минчанка поделилась в соцсети TikTok коротким видеороликом с любопытной локацией в лесу под Минском. Там расположились необычные деревянные конструкции, которые можно увидеть на классических приисках по добыче золота. Автор ролика предложила зрителям угадать, что это за место и те не заставили себя долго упрашивать.

Девушка под ником julia.okatova, которая делится в своём блоге интересными локациями для путешествий по Беларуси, не дала зрителям никаких подсказок кроме собственно видео холмистой местности в лесу. Однако, для настоящих любителей исследовать неожиданные места в окрестностях загадка оказалась по зубам.

Кто-то в шутку предположил, что это такие “трамплины в Раубичах”, кто-то окрестил локацию “золотым прииском”, но очень скоро самые внимательные зрители узнали в ней натурную площадку компании “Беларусьфильм”, которая расположена в Смолевичском районе Минской области.

Кстати, на территории натурной площадки помимо производственных корпусов есть собственная гостиница и несколько десятков летних домиков на 2-3 человека. Поэтому при желании можно записаться на экскурсию не только на площадку “Беларусьфильма”, но и погулять по местам натурных съемок с действующими декорациями с интерьером.