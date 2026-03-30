В Минск прибыла китайская «Мария», которая должна ускорить строительство метро

📷 Фото

Опубликовано: 30.03.2026 08:47 , Обновлено: 30.03.2026

Пресс-служба "Минскметростроя" сообщила о прибытии в белорусскую столицу второго тоннелепроходческого механизированного комплекса, который планируют задействовать в строительстве третьей линии столичной подземки. Помогать французской "Алесе", которую белорусские метростроевцы используют последние 10 лет, теперь будет ещё и китайская "Мария".

Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс “Мария” доставили в Минск утром в воскресенье, 29 марта. Для этого пришлось задействовать целую колонну большегрузов. В Минск она добиралась почти месяц - из Китая через Казахстан и Россию.

























Доставили в Беларусь “Марию” в разобранном виде. Непосредственно к работе она сможет приступить не раньше, чем через пару месяцев - именно столько времени потребуется специалистам для сборки комплекса в специальной монтажно-щитовой камере.

Как пояснили в пресс-службе “Минскметростроя”, “Марии” предстоит прокладывать тоннели на строящемся участке Зеленолужской линии — от станции “Парк Дружбы народов” в сторону станции “Юбилейная”. Благодаря задействованию второго комплекса, белорусские метростроевцы рассчитывают ускорить темпы расширения сети столичной подземки.

Кстати, строительство кольцевой линии метро, которая также есть в ближайших планах, решили начать от станции на площади Бангалор. Дальше она пойдет в сторону «Пушкинской».

В Минске определились, где начнут копать кольцевую линию метро. Станция на Харьковской станет конечной