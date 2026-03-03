В Минске определились, где начнут копать кольцевую линию метро. Станция на Харьковской станет конечной

Опубликовано: 03.03.2026 17:02 , Обновлено: 03.03.2026

В «Минскметропроекте» сообщили, что строительство кольцевой линии метро в Минске начнется от станции на площади Бангалор. Дальше она пойдет в сторону «Пушкинской».

Эта станция станет пересадочной. А вот кольцевая линия дальше протянется в сторону улицы Харьковской. Там планируют сделать временную конечную остановку поездов, передает госагентство «Минск-Новости».

Естественно, это произойдет из-за того, что строительство едва ли не самой протяженной ветки метро разобьют на несколько этапов и распределят по годам.

Тем временем агентство «Спутник» утверждает, что строительство четвертой ветки метро начнется в районе Серебрянки.

«Настоящим детальным планом устанавливаются этапы реализации проектных решений: первый этап реализации – до 2027 г.; расчетный срок реализации – до 2030 г.», — говорится в документе.

Станцию «Серебрянка» обустроят рядом с Центром технического творчества детей. Затем она станет также частью кольцевой линии.