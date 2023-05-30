В Минприроды призвали белорусских выпускников не запускать воздушные шары. Что предложили взамен?

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Опубликовано: 30.05.2023 16:28 , Обновлено: 11.03.2025

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды посоветовали отказаться от запуска воздушных шаров во время последних звонков и выпускных. И предложили альтернативу.

Как объяснили в ведомстве, шарики могут пролететь большое расстоянии и при падении они «загрязнят самые отдаленные и нетронутые уголки природы».

«Их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки будут выделять в землю и воду токсичные вещества», — отметили в министерстве.

Кроме того, там подчеркнули, что если воздушный шар съест животное, то изделие может заблокировать его кишечный тракт и тем самым привести к его гибели. А еще животные могут запутаться в лентах и нитках от шаров, что также приведет к их смерти.

Что предложило Минприроды взамен запуска шариков? «Высадить деревья по одному на класс или группу и рядом повесить табличку с годом выпуска, классом и т.д.».

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