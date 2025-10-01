В Минприроды подсчитали, как часто сбываются прогнозы погоды в Беларуси

Опубликовано: 01.10.2025 20:08 , Обновлено: 01.10.2025

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк заявил, что за последние десять лет прогнозы погоды в Беларуси стали сбываться чаще.

По словам главы Минприроды, если в 2015 году прогнозы оправдались в 96% случаев, то в 2024 году эта цифра выросла до 98,2%. Но это на сутки. А вот прогнозы на 2-3 суток в 2024 году сбывались в 97,5% случаев (для сравнения в 2015 году этот показатель был на уровне 96%).

Сергей Масляк заявил, что такие значения оправдываемости “являются одними из самых высоких среди стран СНГ”.

Для сравнения, европейская модель ECMWF выдает прогнозы на 1-2 дня, которые сбываются в 95-98%. В то время, как на 3-10 дней - оправдываются в 90-93% случаев. Как видно, в этой организации немного другая градация подсчёта эффективности прогнозов, но цифры близкие.