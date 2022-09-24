В Минобре Беларуси назвали фейком появившийся в соцсетях "приказ" о направлении студентов в военкоматы

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Опубликовано: 24.09.2022 10:02 , Обновлено: 24.09.2022

В министерстве образования Беларуси заявили 23 сентября, что появившаяся в сети "фотография" приказа об обязательной явке белорусских студентов в военкоматы - это "фейк".

“Фейк содержит грубые ошибки, например, оборот «подготовка военных сил страны», вместо «вооруженных сил», отсылки к устаревшему законодательству и иные признаки грубой подделки, такие как нарушения общих правил делопроизводства и форматирования текста”, - заявили в Минобразования.

В ведомстве рекомендовали “всем государственным ресурсам не распространять такого рода информацию”.

В тексте фейкового приказа Минобразования говорилось, что все учебные заведения в стране должны обеспечить явку в военкоматы студентов в возрасте от 18 лет до 27 сентября. Также в тексте говорилось, что образовательные заведения должны подготовить документы для оформления академического отпуска на год для стоящих на военном учёте студентов.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 23 сентября после посещения «Хатыни» ответил на вопросы журналистов госизданий. Там он пообещал, что не будет объявлять мобилизацию в Беларуси.

«Это вас, пропагандистов бы перетерли» — Лукашенко пообещал, что мобилизации в Беларуси не будет