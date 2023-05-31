В Минобразования решили по-новому доплачивать белорусским учителям за проверку тетрадей. Что изменится?

Опубликовано: 31.05.2023 13:23 , Обновлено: 31.05.2023

В постановлении Министерства образования, опубликованном 31 мая на Национальном правовым интернет-портале, пообещали, что проверку письменных работ учеников, будут оплачивать по-новому.

Теперь, контроль за работой школьников, в том числе и проверку тетрадей, пообещали оплачивать в зависимости от того, сколько в классе учеников, говорится в документе.

Учителю, в зависимости от предмета, который он ведет, установят дополнительно не менее 0,5, но не больше трех оплачиваемых часов в неделю из расчета на норму часов педагогической нагрузки за ставку, которая составляет 20 часов в неделю.

Кроме того, в постановлении прописано количество часов дополнительного контроля в зависимости от ступени образования и наполняемости класса учениками.

На один класс учащихся первой ступени:

до 10 учеников — один час;

от 11 до 25 учащихся — два часа;

от 26 и больше — три часа.

В классах второй и третей ступени времени на проверку пообещали выделить больше:

до 10 учеников — 1,25 часа;

11-25 учащихся — 2,5 часа;

свыше 26 — 3,75 часа в неделю.

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