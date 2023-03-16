Сколько налогов должны заплатить белорусские блогеры? В МНС напомнили сроки и ставки

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Опубликовано: 16.03.2023 10:18 , Обновлено: 16.03.2023

Все белорусские блогеры, которые выкладывают свой контент на интернет-платформах, таких как YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, и получают доход от рекламы или донатов, а также те, кто продает услуги через свой блог, должен заплатить налог на полученную прибыль. В Министерстве по налогам и сборам напомнили, до какого срока нужно подать налоговую декларацию, чтобы не капала пеня, а также уточнили, какой процент от прибыли нужно отдать государству.

В МНС пояснили, что платить налог на прибыль обязаны все физические лица, имеющие собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах и получающие доходы:

от размещения рекламы в этих блогах,

от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, вебинаров),

от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и тому подобное.

Налогом облагаются все доходы, полученные как от пользователей внутри Беларуси, так и от источников за пределами страны (от физических лиц, иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей).

Ставка подоходного налога для блогеров составляет 13% , фактический размер налога определяется на основании налоговой декларации по подоходному налогу. Подать ее блогеры обязаны не позднее 31 марта 2023 года. Сам же налог уплатить можно позже - до 1 июня 2023 года .

В МНС также обратили внимание на то, что расходы на блог при расчета налога не учитываются и не могут повлиять на снижение размера полученного дохода. При этом на определенную льготу можно рассчитывать при расчете налога на донаты.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, если блогер размещает у себя рекламу на постоянной основе, а доходы получены более чем от одного источника, то его деятельность может быть признана предпринимательской. Соответственно, налоги в этом случае будут взимать по другому режиму налогообложения.

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