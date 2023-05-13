В Минобразования рассказали, какие видео покажут сдающим ЦЭ школьникам

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Опубликовано: 13.05.2023 10:13 , Обновлено: 13.05.2023

В министерстве образования Беларуси сообщили, что во время сдачи централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам 14 мая школьникам будут показывать видеоролики, а в местах ЦЭ откроют буфеты.

“Само испытание начнется в 11:00. Прибыть в пункт ЦЭ необходимо за час. Там для ребят создадут комфортные условия. Например, откроют буфет, организуют просмотры профориентационных роликов. Кроме того, выпускникам обеспечено психологическое сопровождение”, - рассказали в ведомстве.

Что значит “психологическое сопровождение”, в министерстве не уточнили. Зато рассказали, что варианты заданий доставлять в места сдачи ЦЭ будет фельдъегерская служба, а сами они “строго засекречены”.

В Минобразования напомнили, что по всей Беларуси созданы 144 пункта сдачи экзаменов, куда школьников будут свозить “централизованно в сопровождении педагогов”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве образования 3 мая рассказали, как белорусские школьники смогут попасть в пункты проведения централизованного экзамена (ЦЭ). В ведомстве пообещали организовать всё “без суеты”, для чего формируются специальные “графики прибытия в пункты ЦЭ”.

В Минобразования рассказали, как белорусские школьники попадут на ЦЭ 14 мая