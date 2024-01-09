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Минобразования озвучило список пунктов проведения ЦЭ в Беларуси в 2024 году

Минобразования озвучило список пунктов проведения ЦЭ в Беларуси в 2024 году
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Министр образования Беларуси Андрей Иванец утвердил перечень пунктов проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в 2024 году. Соответствующее постановление ведомства 9 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно данному документу, минские школьники будут сдавать ЦЭ в этом году на базе 10 университетов:

  1. Белгосуниверситет культуры и искусств,
  2. Белорусский государственный экономический университет,
  3. Белорусский государственный технологический университет,
  4. Педуниверситет имени Максима Танка,
  5. Белорусский национальный технический университет,
  6. Международный университет «МИТСО,
  7. Минский государственный лингвистический университет,
  8. Белгосуниверситет информатики и радиоэлектроники,
  9. Белорусский государственный университет,
  10. Белорусский государственный медицинский университет.

В регионах за каждой школой или гимназией также закрепили свои пункты сдачи ЦЭ:

  • 17 пунктов в Брестской области,
  • 22 пункта в Витебской области,
  • 26 пунктов в Гомельской области,
  • 21 пункт в Гродненской области,
  • 24 пункта в Минской области,
  • 24 пункта в Могилевской области.

Для проведения итогового школьного испытания в резервные дни выделили всего шесть пунктов – по одному на каждый регион Беларуси.

[info_b]С полным перечнем пунктов проведения централизованного экзамена и закреплёнными за ними учебными учреждениями можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Напомним, в этом году, в отличие от 2023 года, ЦЭ в Беларуси решили проводить в будние дни, причем и ЦЭ, и ЦТ (централизованное тестирование) планируют провести в “единые сроки”.

Иванец объявил о проведении ЦЭ и ЦТ в Беларуси «в единые сроки». А что сказал о подсчете баллов?

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