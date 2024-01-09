Минобразования озвучило список пунктов проведения ЦЭ в Беларуси в 2024 году

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Опубликовано: 09.01.2024 08:34 , Обновлено: 09.01.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец утвердил перечень пунктов проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в 2024 году. Соответствующее постановление ведомства 9 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно данному документу, минские школьники будут сдавать ЦЭ в этом году на базе 10 университетов:

Белгосуниверситет культуры и искусств, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный технологический университет, Педуниверситет имени Максима Танка, Белорусский национальный технический университет, Международный университет «МИТСО, Минский государственный лингвистический университет, Белгосуниверситет информатики и радиоэлектроники, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный медицинский университет.

В регионах за каждой школой или гимназией также закрепили свои пункты сдачи ЦЭ:

17 пунктов в Брестской области,

22 пункта в Витебской области,

26 пунктов в Гомельской области,

21 пункт в Гродненской области,

24 пункта в Минской области,

24 пункта в Могилевской области.

Для проведения итогового школьного испытания в резервные дни выделили всего шесть пунктов – по одному на каждый регион Беларуси.

[info_b]С полным перечнем пунктов проведения централизованного экзамена и закреплёнными за ними учебными учреждениями можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Напомним, в этом году, в отличие от 2023 года, ЦЭ в Беларуси решили проводить в будние дни, причем и ЦЭ, и ЦТ (централизованное тестирование) планируют провести в “единые сроки”.

Иванец объявил о проведении ЦЭ и ЦТ в Беларуси «в единые сроки». А что сказал о подсчете баллов?