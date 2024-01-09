Минобразования озвучило список пунктов проведения ЦЭ в Беларуси в 2024 году
Министр образования Беларуси Андрей Иванец утвердил перечень пунктов проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в 2024 году. Соответствующее постановление ведомства 9 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно данному документу, минские школьники будут сдавать ЦЭ в этом году на базе 10 университетов:
- Белгосуниверситет культуры и искусств,
- Белорусский государственный экономический университет,
- Белорусский государственный технологический университет,
- Педуниверситет имени Максима Танка,
- Белорусский национальный технический университет,
- Международный университет «МИТСО,
- Минский государственный лингвистический университет,
- Белгосуниверситет информатики и радиоэлектроники,
- Белорусский государственный университет,
- Белорусский государственный медицинский университет.
В регионах за каждой школой или гимназией также закрепили свои пункты сдачи ЦЭ:
- 17 пунктов в Брестской области,
- 22 пункта в Витебской области,
- 26 пунктов в Гомельской области,
- 21 пункт в Гродненской области,
- 24 пункта в Минской области,
- 24 пункта в Могилевской области.
Для проведения итогового школьного испытания в резервные дни выделили всего шесть пунктов – по одному на каждый регион Беларуси.
[info_b]С полным перечнем пунктов проведения централизованного экзамена и закреплёнными за ними учебными учреждениями можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Напомним, в этом году, в отличие от 2023 года, ЦЭ в Беларуси решили проводить в будние дни, причем и ЦЭ, и ЦТ (централизованное тестирование) планируют провести в “единые сроки”.
Иванец объявил о проведении ЦЭ и ЦТ в Беларуси «в единые сроки». А что сказал о подсчете баллов?