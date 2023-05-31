В Минобразования попросили белорусских 9-классников "не принимать препараты" и плотно позавтракать. Зачем?
В среду, 31 мая, Министерство образования дало девятиклассникам ряд советов. Связаны они с предстоящими экзаменами за курс базового образования.
Вот те рекомендации, которые, по мнению Минобразования, помогут школьникам успешно сдать экзамены:
- нужно хорошо позавтракать;
- не принимать успокоительные препараты (они могут ухудшить концентрацию внимания, говорят в Минобр);
- в школу лучше прийти заранее;
- получив задания, нужно сконцентрироваться именно на них.
Если начали паниковать
- сделайте пару медленных вдохов и выдохов. Скажите себе: «Я спокоен, у меня все получится»;
- осмотритесь вокруг, обратите внимание на кабинет, в котором находитесь. Заострите внимание на мелких деталях;
- назовите про себя все то, что видите;
- представьте, что смотритесь в зеркало. Попробуйте расслабить мышцы вокруг глаз, губ, мышцы лба. Потом улыбнитесь, это поможет снять напряжение;
- сначала выполняйте те задания, которые знаете. После возвращайтесь к сложным;
- не спешите, перед тем, как сдать работу. Стоит еще раз все проверить.
Ранее Телеграф писал, можно ли детям пользоваться телефонами в школе? Объяснили в Минобразования Беларуси.
Можно ли детям пользоваться телефонами в школе? Объяснили в Минобразования Беларуси