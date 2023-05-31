В Минобразования попросили белорусских 9-классников "не принимать препараты" и плотно позавтракать. Зачем?

Опубликовано: 31.05.2023 16:40 , Обновлено: 31.05.2023

В среду, 31 мая, Министерство образования дало девятиклассникам ряд советов. Связаны они с предстоящими экзаменами за курс базового образования.

Вот те рекомендации, которые, по мнению Минобразования, помогут школьникам успешно сдать экзамены:

нужно хорошо позавтракать;

не принимать успокоительные препараты (они могут ухудшить концентрацию внимания, говорят в Минобр);

в школу лучше прийти заранее;

получив задания, нужно сконцентрироваться именно на них.

Если начали паниковать

сделайте пару медленных вдохов и выдохов. Скажите себе: «Я спокоен, у меня все получится»;

осмотритесь вокруг, обратите внимание на кабинет, в котором находитесь. Заострите внимание на мелких деталях;

назовите про себя все то, что видите;

представьте, что смотритесь в зеркало. Попробуйте расслабить мышцы вокруг глаз, губ, мышцы лба. Потом улыбнитесь, это поможет снять напряжение;

сначала выполняйте те задания, которые знаете. После возвращайтесь к сложным;

не спешите, перед тем, как сдать работу. Стоит еще раз все проверить.

Ранее Телеграф писал, можно ли детям пользоваться телефонами в школе? Объяснили в Минобразования Беларуси.

Можно ли детям пользоваться телефонами в школе? Объяснили в Минобразования Беларуси