Telegraf.news
ru

В Минобразования попросили белорусских 9-классников "не принимать препараты" и плотно позавтракать. Зачем?

В Минобразования попросили белорусских 9-классников "не принимать препараты" и плотно позавтракать. Зачем?
Подпишитесь на Телеграф:

В среду, 31 мая, Министерство образования дало девятиклассникам ряд советов. Связаны они с предстоящими экзаменами за курс базового образования.

Вот те рекомендации, которые, по мнению Минобразования, помогут школьникам успешно сдать экзамены:

  • нужно хорошо позавтракать;
  • не принимать успокоительные препараты (они могут ухудшить концентрацию внимания, говорят в Минобр);
  • в школу лучше прийти заранее;
  • получив задания, нужно сконцентрироваться именно на них.

Если начали паниковать

  • сделайте пару медленных вдохов и выдохов. Скажите себе: «Я спокоен, у меня все получится»;
  • осмотритесь вокруг, обратите внимание на кабинет, в котором находитесь. Заострите внимание на мелких деталях;
  • назовите про себя все то, что видите;
  • представьте, что смотритесь в зеркало. Попробуйте расслабить мышцы вокруг глаз, губ, мышцы лба. Потом улыбнитесь, это поможет снять напряжение;
  • сначала выполняйте те задания, которые знаете. После возвращайтесь к сложным;
  • не спешите, перед тем, как сдать работу. Стоит еще раз все проверить.

Ранее Телеграф писал, можно ли детям пользоваться телефонами в школе? Объяснили в Минобразования Беларуси.

Можно ли детям пользоваться телефонами в школе? Объяснили в Минобразования Беларуси

Темы: