Можно ли детям пользоваться телефонами в школе? Объяснили в Минобразования Беларуси

Опубликовано: 31.05.2023 13:09 , Обновлено: 31.05.2023

В Министерстве образования объяснили, можно ли белорусским школьникам в ходе учебного процесса пользоваться телефонами и кто в Беларуси регулирует этот вопрос?

Как пояснила заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елена Симакова в эфире белорусского телевидения, вопрос использования телефонов и прочих гаджетов определяется внутренними правилами конкретного учреждения образования.

Сами школы, по её словам, определяют “минимум требований к родителям и учащимся как участникам образовательного процесса”. Это прописано в инструкциях и внутренних правилах, которые утверждаются совместно с родителями, рассказала чиновница.

“Если школа определила, что телефоны запрещены в рамках урока, они не используются либо используются только по согласию педагога, потому что на сегодня многие учебники имеют дополненную реальность, дети могут пользоваться своими смарт-устройствами. Под руководством педагога дети могут этим пользоваться”, - пояснила Симакова.

При этом она подчеркнула, что Минобразования настаивает на том, чтобы использование мобильных устройств в белорусских школах “не становилось массовым”.

“Мы имели тоже не очень положительные примеры, когда использование телефонов в учреждении образования не приводило к стабилизирующей обстановке в этой школе либо еще каким-то обстоятельствам”, - пояснила представительница профильного ведомства.

Что прописано в законе?

Согласно положениям Государственного школьного стандарта в редакции от 10 мая 2022 года пользование мобильными устройствами в белорусских школах не запрещено, однако, существуют чётко прописанные правила:

в школе ученики обязаны переводить мобильный в режим вибровызова или бесшумный режим.

на время занятий (как основных учебных, так и факультативных, стимулирующих, поддерживающих, занятий в объединениях по интересам), а также внеклассных мероприятий мобильные должны находиться в предназначенном приспособлении (коробке) на бесшумном режиме.

(коробке) на бесшумном режиме. использовать телефоны во время занятий можно только с разрешения учителя.

на перерывах между занятиями ученикам разрешается звонить или отправлять сообщения д ля оперативной связи с родителями (или законными представителями), а также близкими родственниками в случаях безотлагательной необходимости .

За нарушения этих правил в Госстандарте прописаны наказания для школьников:

при однократном нарушении - ученик обязан дать письменное объяснение и указать причину нарушения правил, а учитель имеет право сделать запись в дневник.

при повторном нарушении - у ученика могут изъять телефон, вызвать в школу родителей или законных представителей, а телефон отдать только после беседы с представителями школьной администрации.

При этом в Госстандарте прописано, что на учащегося может налагаться “взыскание, определяемое директором учреждения образования”, какое именно - в документе не уточняется.