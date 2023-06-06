В Минобразования открыли ещё одну "горячую линию". На что могут пожаловаться белорусские "дипломники"?
Министерство образования Беларуси объявило об запуске работы ещё одной "горячей линии". На этот раз отдельный канал для связи с профильным ведомством открыли для выпускников высших с средне-специальных учебных заведений.
На новую “горячую линию”, которую открыли на базе Национального агентства по обеспечению качества образования, могут обратиться люди с информацией по купленным дипломным или курсовым работам.
Как сообщили в Минобразования, “горячую линию” открыли для “выявления фактов, способствующих привлечению к выполнению курсовых работ (курсовых проектов), дипломных работ (дипломных проектов), магистерских диссертаций третьих лиц”.
Впрочем, работать “горячая линия” будет всего один день - в среду, 7 июня, с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед – с 13:00 до 14:00).
Заинтересованных просят звонить по телефону:
(017) 366-00-51
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