В Минобразования Беларуси придумали новые льготы для поступления в вузы. Кому достанутся?

Опубликовано: 21.11.2022 12:00 , Обновлено: 21.11.2022

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал, какие льготы придумали в ведомстве для абитуриентов, поступающих в университеты.

На диалоговой площадке «Лидер. Творчество. Успех» у Иванца спросили, какие льготы Минобразования может предложить молодежных лидеров, передает госагентство БелТА.

Он ответил, что ведомства предложит ввести для поступления в вузы обязательную характеристику после школы. Ее нужно будет заполнять по установленной Минобразования форме.

По словам Иванца, планируется, что в характеристики нужно будет прописать не только успеваемость, но и следующие парамеры:

личностные качества;

участие в работе общественных молодежных организаций;

участие в проектах.

Министр считает, что ректоры университетов по такой характеристики смогут увидеть «портрет будущего абитуриента и завтрашнего студента».

Исходя из его слов, можно предположить, что льготы будут у тех, кто активно участвует в молодежных организациях и различных проектах.

Кроме того Иванец подчеркнул, что сейчас те выпускников, «которые проявляют активную общественную деятельность и гражданскую позицию», имеют право первыми распределиться после окончания университета либо колледжа.

Ранее Телеграф писал, что в министерстве образования Беларуси издали постановление № 274, в котором утвердили новые образцы свидетельств и дипломов для учебных заведений страны. В школьных аттестатах тоже есть изменения.

Всего Минобразования утвердило целых 65 образцов различных аттестатов и свидетельств.

В школьные аттестаты в Беларуси добавили новую графу, не связанную с успеваемостью