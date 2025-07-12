В Минобразования назвали количество целевиков, которые смогли стать студентами белорусских вузов

Опубликовано: 12.07.2025 21:00 , Обновлено: 12.07.2025

В Министерстве образования Беларуси сообщили, что 12 июля завершился прием абитуриентов по целевым направлениям почти во всех вузах. В ведомстве рассказали, сколько из претендентов получили заветные места.

В Минобразования (Министерство образования Республики Беларусь) уточнили, что из около 8 000 абитуриентов-целевиков в 2025 году стали студентами более 5 700 человек. Таким образом, процент поступивших составил 71% от общего числа претендентов по целевым договорам. При этом было утверждено более 6,6 тыс. целевых мест.

А вот в аграрных вузах страны целевой прием будет проходить до 19 июля.

“В текущем году целевиков-студентов было на тысячу больше, чем в 2024 году”, — сообщили в Минобразования.

Статистика целевиков по самым востребованным вузам (по данным Минобразования):

Учебное заведение Количество зачисленных целевиков Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) 804 человека Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ) 521 человек Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ) 473 человека Гомельский государственный медицинский университет (ГГМУ) 454 человека Белорусский национальный технический университет 409 человек Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 391 человек Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 202 человека

Ранее Telegraf.news писал, что с 12 июля во всех вузах Беларуси начался этап приёма документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, для выпускников профильных классов, а также при наличии внутренних экзаменов сроки могут быть другими.

Во всех вузах Беларуси начался приём документов. Что изменилось в 2025 году?