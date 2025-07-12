В Минобразования назвали количество целевиков, которые смогли стать студентами белорусских вузов
В Министерстве образования Беларуси сообщили, что 12 июля завершился прием абитуриентов по целевым направлениям почти во всех вузах. В ведомстве рассказали, сколько из претендентов получили заветные места.
В Минобразования (Министерство образования Республики Беларусь) уточнили, что из около 8 000 абитуриентов-целевиков в 2025 году стали студентами более 5 700 человек. Таким образом, процент поступивших составил 71% от общего числа претендентов по целевым договорам. При этом было утверждено более 6,6 тыс. целевых мест.
А вот в аграрных вузах страны целевой прием будет проходить до 19 июля.
“В текущем году целевиков-студентов было на тысячу больше, чем в 2024 году”, — сообщили в Минобразования.
Статистика целевиков по самым востребованным вузам (по данным Минобразования):
|Учебное заведение
|Количество зачисленных целевиков
|Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ)
|804 человека
|Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ)
|521 человек
|Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ)
|473 человека
|Гомельский государственный медицинский университет (ГГМУ)
|454 человека
|Белорусский национальный технический университет
|409 человек
|Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
|391 человек
|Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
|202 человека
Ранее Telegraf.news писал, что с 12 июля во всех вузах Беларуси начался этап приёма документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, для выпускников профильных классов, а также при наличии внутренних экзаменов сроки могут быть другими.
Во всех вузах Беларуси начался приём документов. Что изменилось в 2025 году?