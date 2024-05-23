В Минобразования Беларуси рассказали, почему на ЦЭ нельзя сдать бланк за 15 минут до конца

Опубликовано: 23.05.2024 21:38 , Обновлено: 23.05.2024

В Министерстве образования Беларуси рассказали, что во время централизованного экзамена сдать работу за 15 минут до его конца нельзя. При этом время на написание тестов по сравнению с прошлым годом не изменилось.

По словам представителя Минобразования, длительность ЦЭ зависит от предмета испытания. Так, например, самыми “долгими” тестами являются вступительные испытания по физике и математике — на их написание учащимся даётся по 210 минут.

“Выпускники могут не сидеть всё это время в аудитории. Если молодой человек написал тест, он может сдать его и уйти. Однако тут есть некоторое ограничение, сдать работу досрочно за 15 минут до окончания самого испытания нельзя”, — отметили в министерстве.

Там добавили, что это сделано для того, чтобы исключить вероятность остаться один на один с членами комиссии и подсказать выпускнику. Так, в Минобразования считают, что, если последний человек выйдет из аудитории за 15 минут до конца экзамена, “гипотетически” у родителей может появиться “повод предполагать возможность подсказки”, передало информагентство “БелТА”.

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