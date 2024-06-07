В Минобразования Беларуси рассказали, можно ли отправить ребёнка в лагерь другой школы

Опубликовано: 07.06.2024 15:00 , Обновлено: 07.06.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Минска, которую интересовал вопрос, можно ли отдать ребёнка в летний лагерь другой школы. По словам женщины, она хотела записать чадо в школьный лагерь, но не успела — места разобрали. Тогда белоруска решила поинтересоваться, можно ли обратиться с такой просьбой в другое учебное заведение.

Консультант главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Татьяна Осмоловская заверила, что можно. По её словам, если пришкольного лагеря нет в учреждении образования, где учится ребёнок, можно пойти в лагерь соседней школы. При этом специалист подчеркнула, что в предыдущие сезоны “такой нормы не было” и лагеря “заполняли” ученики своих же школ, передала газета “Аргументы и факты”.

“Сегодня в пределах одного района можно сделать миксованные лагеря, которые позволяют удовлетворить запросы родителей на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием”, — отметила Татьяна Осмоловская.

Ранее специалист рассказала о том, сколько раз в день дети могут пользоваться телефонами в оздоровительных лагерях. По её словам, гаджеты стараются хранить у воспитателей.

«В правилах внутреннего распорядка и правилах поведения детей, естественно, это заложено: телефонами пользоваться два раза в день — утром и вечером. Есть камеры хранения. Всё это предусмотрено», — подчеркнула Осмоловская.

С её слов, в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок» вопросы пользования детьми мобильными телефонами уже отработали. Специалист рассказала, что сначала родители и дети не понимали и не принимали требований, однако ребят заняли, и отсутствие телефонов перестало быть проблемой.

Ранее Telegraf.news писал, что в белорусских школах 12 июня стартует набор детей в первые классы. Именно с этой даты родители могут записываться на личный приём к руководителю того учебного заведения, куда они хотят отдать своё чадо. По-другому определить ребёнка в школу не по прописке или фактическому месту проживания не получится.

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