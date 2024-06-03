В Минобразования Беларуси пояснили, сколько раз в день дети в лагерях могут пользоваться телефонами

Опубликовано: 03.06.2024 12:37 , Обновлено: 03.06.2024

В Министерстве образования Беларуси рассказали, сколько раз в день дети в оздоровительных лагерях могут пользоваться мобильными телефонами. По словам консультанта главного управления воспитательной работы и молодежной политики ведомства Татьяны Осмоловской, гаджеты стараются хранить у воспитателей.

“В правилах внутреннего распорядка и правилах поведения детей, естественно, это заложено: телефонами пользоваться два раза в день - утром и вечером. Есть камеры хранения. Все это предусмотрено”, - отметила Осмоловская.

И добавила, что детям не запретят воспользоваться телефоном при необходимости и на протяжении дня. “Стараемся сделать так, чтобы телефоны хранились у воспитателя”, - процитировало представительницу Минобразования агентство БелТА.

По ее словам, в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре “Зубренок” вопросы пользования детьми мобильными телефонами уже отработали. Осмоловская рассказала, что сначала родители и дети не понимали и не принимали требований, однако ребят заняли, и отсутствие телефонов перестало быть проблемой.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) решила проконтролировать безопасность пребывания детей в оздоровительных учреждениях, а также условия труда сотрудников детских лагерей. Среди прочего ФПБ собралась оценить там состояние душевых, пищеблока, укомплектованность лекарствами.

ФПБ объявила рейды по детским лагерям. Что пообещала проверить?