В Минобразования Беларуси озвучили требования к будущим первоклашкам. Должны ли уметь читать и писать?

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Опубликовано: 31.03.2026 09:16 , Обновлено: 31.03.2026

Министерство образования определилось со сроками приёма документов и зачисления в школы будущих первоклассников, а родителям дало конкретные рекомендации - чему стоит научить дошколят прежде, чем отправить их за школьные парты. Оказалось, что некоторые навыки в профильном ведомстве считают куда важнее, чем умение читать и писать.

Когда в 2026 году подавать документы в 1 класс?

В этом году принимать документы на зачисление в первый класс белорусские школы официально начнут с 12 июня , но бежать с пакетом документов в первый же день родителям вовсе не обязательно - документы будут принимать практически всё лето, до 15 августа .

В первую очередь зачислять в школу будут тех, кто проживает в микрорайон, к которому относится учебное заведение. По общему правилу детей из других районов смогут взять лишь в том случае, если останутся свободные места. Для них сроки подачи документов иные - с 17 по 28 августа . И вот здесь для родителей, желающих отдать ребёнка в конкретное учебное заведение, оперативность будет очень важна: зачислять детей из других районов на свободные места будут в порядке очереди по мере регистрации заявлений. То есть кто первый подаст пакет документов, того и примут в класс.

Само зачисление в первые классы администрации школ будут официально проводить до 31 августа.

Информацию о том, какие адреса к какой школе относятся, а также контрольные цифры приёма и сроки подачи документов школы должны выложить на своих официальных сайтах уже к 8 апреля . Там же будут ежедневно обновлять данные по количеству свободных мест.

С 4 мая по 28 августа для родителей будущих первоклассников также откроют горячую линию, где можно будет уточнить любые вопросы, касающиеся организации поступления в школу.

Нужно ли учить ребёнка писать, читать и считать до школы?

А пока у будущих первоклассников остаётся почти полгода до школьной скамьи - огромный период по меркам быстро развивающегося детского мозга и психики. За этот период вполне можно подготовить ребёнка к новому этапу жизни и новому формату обучения. В Министерстве образования дали родителям конкретные рекомендации, на чём стоит заострить внимание, если вы хотите, чтобы адаптация вашего первоклашки прошла максимально гладко.

Главный вопрос, который чаще всего беспокоит родителей первоклашек - обязано ли ребенок научиться читать, писать и считать до школы. В Минобразования подчеркнули, что как минимум считать в пределах десяти дошкольник, действительно, должен - ведь это входит в образовательную программу детского сада. Но если ваш ребёнок, к примеру, в сад не ходил, а вы его считать по какой-то причине учить не стали, в Минобразования не видят в этом серьёзной проблемы.

“Обучение чтению, письму, счету – это основная задача начальной школы. Учитель сделает это грамотнее и профессиональнее, чем родители”, - успокоили в ведомстве.

Более того, там высказались против того, чтобы насильно “вбивать” знания в голову пятилетнего малыша через скандалы, крики и слёзы. По мнению специалистов, такие “уроки” скорее помешают ребёнку освоить программу 1 класса, а не будут ему подспорьем.

“Подготовленный таким образом ребенок первое время действительно хорошо успевает, но постепенно «домашний запас» кончается, учиться становится все труднее. Он не умеет быть внимательным в течение всего учебного занятия, не радуется собственным успехам, в школу ходит без всякого удовольствия”, - заявили в Минобразования.

Чему учить ребёнка за полгода до 1 класса?

Однако пускать процесс на самотёк и совсем не готовить ребенка к школе в ведомстве также считают неправильным. Просто для этого родителям рекомендовали выбирать не классические школьные форматы обучения - сидя по струнке за партой, а вести обучение ненавязчиво, в игровой форме, чтобы не отбить у малыша охоту учиться.

Более того, куда важнее, чем научить ребёнка читать и писать, в Минобразования считают развитие общих навыков и умений:

Развивать мелкую моторику рук - рисовать, раскрашивать рисунки, выполнять их точками и штриховыми линиями, рисовать по образцу, обводить шаблоны, строить фигуры при помощи лекал, лепить из пластилина. Это подготовит руку ребёнка к освоению навыка письма.

Читать ребенку книги или рассказывать сказки - не менее получаса в день. Это одновременно развивает и внимание и умение концентрироваться на словах взрослого, и воображение и фантазию ребёнка (в отличие от просмотра мультфильмов, которые дают опору лишь на визуальные образы, а не словесные).

Развивать базовые навыки самообслуживания: умение завязывать шнурки, застегивать пуговицы, самостоятельно складывать вещи в портфель, содержать в порядке свою комнату. Это существенно облегчит ребёнку адаптацию на новом уровне его (почти) самостоятельной жизни в школе.

Развивать волевые качества ребёнка, приучая доводить любое начатое дело до конца. Это будет способствовать развитию концентрации и внимания, которых на первых порах очень часто не хватает непоседливым первоклашкам, привыкшим познавать мир через игру и личное вовлечение, а не абстрактное восприятие информации.

Позаботиться о здоровье ребёнка - это залог того, что неизбежный стресс от смены привычного уклада жизни ребёнка не подкосит его здоровье на первых же неделях школьной жизни.

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