Что на самом деле должны уметь первоклашки? Педагог рассказала, почему это не знания

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Опубликовано: 25.08.2025 15:41 , Обновлено: 25.08.2025

Каждый год с приближением 1 сентября у родителей малышей, готовящихся к первому классу, нарастает тревога по поводу того, действительно ли их ребёнок готов к школе. Достаточно ли у него у него знаний, чтобы сесть за школьную парту, или стоило ещё годик остаться в саду и подтянуть устный счёт, умение читать и ровно выводить буквы по линеечке? Опытный педагог и психолог развеяла 4 популярных мифа родителей, объяснив, что на самом деле должны уметь первоклашки.

По словам опытного литовского педагога Аудроне Канце-Грдзелишвили, для 95% родителей подготовка к первому классу — это очень сложная задача. Но когда их просят назвать, какие знания и навыки наиболее важны для будущего первоклассника, родители часто теряются и, как правило, сосредотачиваются только на академических знаниях.

Аудроне Канце-Грдзелишвили - основатель и руководитель сети частных детских садов и школ “Древо познания” в Литве, педагог и психолог. [/inf]

Однако, по мнению специалиста, освоение программы первого класса ещё до поступления в школу для ребёнка 5-6 лет вовсе не является эффективной и обязательной подготовкой к школе. В комментарии литовскому порталу 15min.lt она развеяла 4 основных мифа, которые ей, как руководителю собственной сети учебных заведение, чаще всего приходится слышать от родителей будущих первоклашек.

Миф 1: Самое важное для подготовки ребенка к школе — это его академические знания

Канце-Грдзелишвили назвала этот посыл однозначным мифом. Она обратила внимание на то, что на официальном сайте литовского Министерства образования и науки в ​​государственной программе дошкольного образования лишь 20% внимания уделяется его академическим способностям и знаниям.

“Гораздо важнее готовность ребёнка к обучению , его эмоциональная и социальная зрелость, а также функциональные возможности: способность концентрировать и поддерживать внимание, память, саморегуляция, умение не сдаваться после первой неудачи”, - пояснила психолог.

По её словам, освоить курс первого класса в 5-6 лет можно и дома, но это никоим образом не гарантирует ребёнку успех после поступления в школу. Именно поэтому специалист посоветовала родителям будущего первоклассника сосредоточиться на более практических навыках и умениях, которые точно облегчат ребёнку процесс адаптации к школьному укладу:

научить ребёнка сосредотачиваться и удержать внимание в течение 30 минут,

соблюдать установленные взрослыми правила,

оттачивать навыки самоконтроля, например, поднимать руку перед тем, как задать вопрос или что-то сказать взрослому, убирать вещи со стола после занятий без напоминания взрослого, самостоятельно переодеваться на физкультуру.

Кроме того, психолог посоветовала обратить внимание на социальные навыки - для ребёнка младшего школьного возраста очень важно будет найти друзей и быть принятым в новом коллективе. Это, по словам специалиста, поможет ему в будущем успешно проживать конфликтные ситуации и разрешать неизбежно возникающие в отношениях противоречия, а также уважать личные границы других детей.

Миф 2: Ребёнок должен идти в школу, когда научится читать, писать и считать

Это мнение Канце-Грдзелишвили также отнесла к разряду мифов.

Так, в программах дошкольного обучения чётко указано, что ребёнок должен знать буквы, проявлять интерес к чтению и хотеть научиться соединять буквы в слова. Однако в программе для первого класса вся осень посвящается изучению букв и обучению их связыванию в слова. Поэтому даже если ребёнок придёт в первый класс, не зная алфавита, он научится читать за несколько месяцев.

Более того, многие родители допускают ошибку, начиная учить детей читать по буквам, тогда как в школе обучение начинается со звукового образа слов.

“Из «эм-а-эм-а» не получится «мама». Поэтому мы произносим это слово так, как читаем: «мама». Точно так же мы не говорим «эл», «эм», «эн»; мы говорим «л», «м», «н» и т. д.”, - объяснила нюансы школьного обучения специалист.

Та же проблема, по её словам, с попытками родителей научить ребёнка писать. Не все знают, что на первых порах ребёнка в школе будут учить писать печатными буквами и лишь затем школьники перейдут к прописи. Более того, как отметила специалист, у каждого учителя своя система обучения письму, и переучиться писать буквы ребёнку, наученному усердными родителями, будет куда сложнее, чем тем, кто начнёт с нуля.

Такой же практический подход педагог предложила и в обучении счёту. По её словам, в рамках “домашнего обучения” родителям, непременно желающим научить ребёнка считать ещё до школьной скамьи, лучше ограничиться “бытовым счётом”.

“Посчитайте, сколько мелков вы взяли из дома и сколько принесли домой. Сколько фруктов лежит на столе и сколько их достаётся каждому члену семьи. Это должно стать естественной частью жизни, а не “навязанными” уроками”, - дала свой практический совет Канце-Грдзелишвили.

[inf]Кстати, такие же рекомендации дали родителям будущих первоклассников и в белорусском Министерстве образования. Там обучение чтению, письму, счету назвали основной задачей начальной школы, а не родителей. “Учитель сделает это грамотнее и профессиональнее, чем родители”, - высказали мнение в профильном ведомстве, но сделали важную ремарку: считать в пределах десяти дошкольник всё же должен уметь, поскольку это входит в программу детского сада.[/inf]

Миф 3: Если ребёнок не научился читать в детском саду, родители обязаны научить его за лето перед 1 классом

Многие полагают, что учителя начальной школы прямо-таки ждут такой экспресс-подготовки от родителей будущих первоклассников. Однако Канце-Грдзелишвили назвала это мифом, причём достаточно опасным. Излишнее усердие и давление со стороны родителей, по словам специалиста, может лишь отбить у ребёнка желание учиться.

“Ребёнок, не испытывающий стресса и переутомления, физически и эмоционально здоровый, любопытен и любознателен. Он сам подойдёт к вам, чтобы спросить, какая это буква или как читается первое слово. И тогда всё произойдёт само собой. Доверьтесь этому эволюционному двигателю, который движет каждого человека и человечество вперёд. Если ребёнок ещё не пришёл, значит, ещё не время”, - заверила опытный педагог.

Миф 4: Чем раньше ребенок пойдет в школу, тем лучше

В этом вопросе Канце-Грдзелишвили также призвала родителей не торопиться. По её словам, уровень развития шести- и семилетних детей сильно различается. Чем старше ребёнок, тем легче ему сосредоточиться и удерживать внимание во время урока, не отвлекаясь, и довести задание до конца.

Отличается у детей в этом возрасти и “оперативная память”: если ребёнок постарше может запомнить 4–5 фрагментов информации, то пятилетний — только 2–3. Кроме того, у детей постарше лучше развита эмоциональная саморегуляция.

“Это очень важно для концентрации на задании, для того, чтобы справляться с разочарованием, когда что-то не получается с первого раза, будь то проект или проблемы в дружбе, для умения ждать своей очереди, следовать правилам, поднимать руку, прежде чем задать вопрос, и для многого другого, что очень важно в школе. Очевидно, что семилетнему ребёнку учиться будет легче, чем шестилетнему”, - констатировала педагог.

Она также сослалась на научные исследования, которые показали, что дети, которые начинают учиться в 7 лет, учатся лучше тех, кто пошёл в 1 класс пораньше. У них выше успеваемость и они испытывают меньше стресса, и такое преимущество сохраняется на 2–3 года и дольше по сравнению с теми, кто начал учиться в 6 лет или раньше.

“Многолетние исследования показывают, что дети, которые начали учиться позже, с большей вероятностью достигают более высокого уровня образования, и я бы объяснила это тем, что учёба приносила им больше радости. Напротив, дети, которые начинают ходить в школу раньше, обычно испытывают больший стресс, учеба доставляет им меньше удовольствия, поскольку все кажется им более сложным, и они чувствуют себя более “отстающими” по сравнению со своими старшими и более зрелыми одноклассниками”, - пояснила этот феномен педагог.

Ранее Telegraf.news рассказал о результатах о ежегодного мониторинга уровня образования в белорусских школах. Проректор по научной работе Академии образования Беларуси Ольга Зеленко заявила, что они порадовали чиновников Минобразования. Согласно её данным, 87% первоклассников на конец учебного года могли читать и даже понимать, о чем читают.

Минобразования «очень порадовали» результаты мониторинга белорусских школьников — «Способны понимать прочитанное»