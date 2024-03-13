В Минобразования Беларуси обновили список специальностей для поступления без экзаменов. Кому разрешили?
В Министерстве образования Беларуси обновили перечень специальностей, на которые без экзаменов могут поступать некоторые выпускники. Кого касается и что добавили?
В документе, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси, указаны 10 дополнительных специальностей общего высшего и специального высшего образования, на которые абитуриентов разрешили зачислять без экзаменов. Нововведение касается тех, кто учился в УО «Национальный детский технопарк».
Без вступительных испытаний теперь можно подать документы на следующие специальности:
- радиосистемы и радиотехнологии;
- геодезия;
- защита растений и карантин;
- издательское дело;
- строительные работы и гражданское строительство;
- ландшафтное проектирование и строительство;
- программная инженерия;
- гидрометеорология;
- урбанология и сити-менеджмент;
- ядерные физика и технологии и др.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
[info_b]Национальный детский технопарк – это учреждение образования, которое оказывает поддержку одарённым учащимся, развивает у них интерес к научно-технической и инновационной деятельности, а также стремление к собственным научным достижениям.[/info_b]
Ранее Телеграф писал о том, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Дело в том, что Министерство образования Беларуси расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.
Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69