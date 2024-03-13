В Минобразования Беларуси обновили список специальностей для поступления без экзаменов. Кому разрешили?

Опубликовано: 13.03.2024 09:44 , Обновлено: 13.03.2024

В Министерстве образования Беларуси обновили перечень специальностей, на которые без экзаменов могут поступать некоторые выпускники. Кого касается и что добавили?

В документе, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси, указаны 10 дополнительных специальностей общего высшего и специального высшего образования, на которые абитуриентов разрешили зачислять без экзаменов. Нововведение касается тех, кто учился в УО «Национальный детский технопарк».

Без вступительных испытаний теперь можно подать документы на следующие специальности:

радиосистемы и радиотехнологии;

геодезия;

защита растений и карантин;

издательское дело;

строительные работы и гражданское строительство;

ландшафтное проектирование и строительство;

программная инженерия;

гидрометеорология;

урбанология и сити-менеджмент;

ядерные физика и технологии и др.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

[info_b]Национальный детский технопарк – это учреждение образования, которое оказывает поддержку одарённым учащимся, развивает у них интерес к научно-технической и инновационной деятельности, а также стремление к собственным научным достижениям.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Дело в том, что Министерство образования Беларуси расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69