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В Минобразования Беларуси обновили список специальностей для поступления без экзаменов. Кому разрешили?

В Минобразования Беларуси обновили список специальностей для поступления без экзаменов. Кому разрешили?
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В Министерстве образования Беларуси обновили перечень специальностей, на которые без экзаменов могут поступать некоторые выпускники. Кого касается и что добавили?

В документе, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси, указаны 10 дополнительных специальностей общего высшего и специального высшего образования, на которые абитуриентов разрешили зачислять без экзаменов. Нововведение касается тех, кто учился в УО «Национальный детский технопарк».

Без вступительных испытаний теперь можно подать документы на следующие специальности:

  • радиосистемы и радиотехнологии;
  • геодезия;
  • защита растений и карантин;
  • издательское дело;
  • строительные работы и гражданское строительство;
  • ландшафтное проектирование и строительство;
  • программная инженерия;
  • гидрометеорология;
  • урбанология и сити-менеджмент;
  • ядерные физика и технологии и др.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

[info_b]Национальный детский технопарк – это учреждение образования, которое оказывает поддержку одарённым учащимся, развивает у них интерес к научно-технической и инновационной деятельности, а также стремление к собственным научным достижениям.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Дело в том, что Министерство образования Беларуси расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69

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