В Минобразования Беларуси назвали даты экзаменов для девятиклассников

Опубликовано: 27.03.2023 10:04 , Обновлено: 27.03.2023

В Министерстве образования Беларуси 27 марта рассказали, когда пройдут выпускные экзамены для девятиклассников в 2023 году.

Испытания назначили на даты с 1 по 9 июня, сообщили в министерстве.

Девятиклассников ждут четыре экзамена:

изложение по белорусскому языку;

изложение по русскому языку;

контрольная работа по математике;

история Беларуси.

В какие конкретно дни пройдут испытания, должны определить в учреждениях образования к 20 мая. Письменные экзамены запланированы на 1, 5 и 7 июня.

Историю Беларуси школьники будут сдавать, скорее всего, 3 или 9 июня, так как экзамены нельзя проводить два дня подряд.

Ранее Телеграф писал, что белорусские абитуриенты в 2023 году смогут подавать документы для поступления в несколько вузов одновременно. Об этом сообщил 16 марта министр образования Андрей Иванец.

Белорусским абитуриентам разрешили подавать документы сразу в несколько вузов. Но есть нюанс