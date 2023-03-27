В Минобразования Беларуси назвали даты экзаменов для девятиклассников
В Министерстве образования Беларуси 27 марта рассказали, когда пройдут выпускные экзамены для девятиклассников в 2023 году.
Испытания назначили на даты с 1 по 9 июня, сообщили в министерстве.
Девятиклассников ждут четыре экзамена:
- изложение по белорусскому языку;
- изложение по русскому языку;
- контрольная работа по математике;
- история Беларуси.
В какие конкретно дни пройдут испытания, должны определить в учреждениях образования к 20 мая. Письменные экзамены запланированы на 1, 5 и 7 июня.
Историю Беларуси школьники будут сдавать, скорее всего, 3 или 9 июня, так как экзамены нельзя проводить два дня подряд.
Ранее Телеграф писал, что белорусские абитуриенты в 2023 году смогут подавать документы для поступления в несколько вузов одновременно. Об этом сообщил 16 марта министр образования Андрей Иванец.
Белорусским абитуриентам разрешили подавать документы сразу в несколько вузов. Но есть нюанс