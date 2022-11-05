В Минобразования Беларуси назвали 23 специальности, на которые можно будет поступать без экзаменов

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Опубликовано: 05.11.2022 13:58 , Обновлено: 05.11.2022

В министерстве образования Беларуси сообщили, что определили список из 23 специальностей, на которые можно будет поступать без вступительного экзамена.

Впрочем, все специальности касаются педагогики, спорта и туризма. Да и поступить без экзаменов смогут все равно не все желающие абитуриенты.

Без экзамена поступать в вузы смогут получившие золотые и серебряные медали со средним баллом не ниже 9. А также владельцы диплома о среднем специальном образовании с отличием.

Осовободят от экзаменов победителей третьего этапа республиканской олимпиады и обучавшихся в профильных классах или группах спортивно-педагогической направленности с отметками не ниже 8 баллов по профильным предметам.

Вот эти педагогические специальности:

Дошкольное образование,

Начальное образование,

Историческое образование,

Филологическое образование,

Природоведческое образование,

Физико-математическое образование,

Технологическое образование,

Социально-педагогическое и психологическое образование,

Образование в области физической культуры,

История,

Белорусская филология,

Русская филология,

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия,

Биология,

Геоэкология,

География,

Математика,

Физика,

Химия,

Инженерно-педагогическая деятельность,

Физическая культура,

Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом,

Специальное и инклюзивное образование.

[info_b]Ознакомиться с постановлением Минобразования можно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238977&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link].[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве образования Беларуси предложили всем вузам ввести для абитуриентов обязательный внутренней экзамен по первому профильному предмету. И рассказали, как именно будет проходить поступление, если схему одобрят.

Минобразования предложило ввести вступительный экзамен во всех вузах Беларуси