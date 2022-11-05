В Минобразования Беларуси назвали 23 специальности, на которые можно будет поступать без экзаменов
В министерстве образования Беларуси сообщили, что определили список из 23 специальностей, на которые можно будет поступать без вступительного экзамена.
Впрочем, все специальности касаются педагогики, спорта и туризма. Да и поступить без экзаменов смогут все равно не все желающие абитуриенты.
Без экзамена поступать в вузы смогут получившие золотые и серебряные медали со средним баллом не ниже 9. А также владельцы диплома о среднем специальном образовании с отличием.
Осовободят от экзаменов победителей третьего этапа республиканской олимпиады и обучавшихся в профильных классах или группах спортивно-педагогической направленности с отметками не ниже 8 баллов по профильным предметам.
Вот эти педагогические специальности:
- Дошкольное образование,
- Начальное образование,
- Историческое образование,
- Филологическое образование,
- Природоведческое образование,
- Физико-математическое образование,
- Технологическое образование,
- Социально-педагогическое и психологическое образование,
- Образование в области физической культуры,
- История,
- Белорусская филология,
- Русская филология,
- Музейное дело и охрана историко-культурного наследия,
- Биология,
- Геоэкология,
- География,
- Математика,
- Физика,
- Химия,
- Инженерно-педагогическая деятельность,
- Физическая культура,
- Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом,
- Специальное и инклюзивное образование.
[info_b]Ознакомиться с постановлением Минобразования можно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238977&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link].[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве образования Беларуси предложили всем вузам ввести для абитуриентов обязательный внутренней экзамен по первому профильному предмету. И рассказали, как именно будет проходить поступление, если схему одобрят.
Минобразования предложило ввести вступительный экзамен во всех вузах Беларуси