Минобразования предложило ввести вступительный экзамен во всех вузах Беларуси

Опубликовано: 07.10.2022 09:19 , Обновлено: 07.10.2022

В Министерстве образования Беларуси предложили всем вузам ввести для абитуриентов обязательный внутренней экзамен по первому профильному предмету. И рассказали, как именно будет проходить поступление, если схему одобрят.

О новой модели приема в вузы рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает госагентство БелТА.

По его словам, во всех вузах планируют проводить внутренний экзамен по первому профильному предмету испытаний. Сейчас это предложение обсуждают с учреждениями образования.

Если его одобрят, то Минобр планирует переводить полученные на внутреннем экзамен баллы в стобалльный формат по специальной шкале. А далее — суммировать с баллами, полученными на ЦЭ или ЦТ, а также со средним баллом аттестата.

В ведомстве полагают, что внутренний экзамен будет состоять из трех заданий разных уровней сложности. А после абитуриента ждет устное собеседование с членами экзаменационной комиссии.

«Получится двухэтапный экзамен», — сказал Касперович.

Внутренние испытания планируют проводить в единый день по каждому учебному предмету для всех вузов. По наиболее востребованным предметам могут выделить и два дня.

Также чиновник рассказал, что абитуриенты будут проходить экзамен в письменной форме, а после объяснять их устно, чтобы обосновать, доказать и разъяснить.

«Суммарный балл за внутренний экзамен будет выставляться по итогам выполнения письменной части, плюс будут учитываться и устные объяснения, потому что где-то правильный ответ может быть не получен, а вот устное объяснение, аргументация, логика построения доказательств будет говорить о том, что баллы могут быть более высокими», — озвучил схему Касперович.

Ранее Телеграф писал, что для поступления в университеты Беларуси абитуриентам нужна характеристика-рекомендация от учителей. Об этом завила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на совещании по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы.

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