В Минобразования Беларуси дали правила, как писать в школьных тетрадях

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Опубликовано: 22.09.2025 13:49 , Обновлено: 22.09.2025

В министерстве образования Беларуси 22 сентября опубликовали рекомендации по оформлению школьных тетрадей. Большинство из них простые и требуют знания счета до 10. В других надо иметь хороший глазомер или линейку.

В ведомстве опубликовали правила для линованных и клетчатых тетрадей, в которых показано как правильно ставить даты, заголовки и отступы.

“Скачайте памятку и помогите детям сформировать хорошие учебные привычки”, - призвали белорусов в Минобразования.

На самих иллюстрациях видно, что в клетчатых тетрадях достаточно просто посчитать клеточки для отступов.

А вот в линованных надо хотя бы на глаз измерять отступ для красной строки - около 2 см.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский адвокат Наталья Синкевич объяснила, что должен сделать учитель, если ученик не выполнит его требования.

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