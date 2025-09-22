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В Минобразования Беларуси дали правила, как писать в школьных тетрадях

В Минобразования Беларуси дали правила, как писать в школьных тетрадях
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В министерстве образования Беларуси 22 сентября опубликовали рекомендации по оформлению школьных тетрадей. Большинство из них простые и требуют знания счета до 10. В других надо иметь хороший глазомер или линейку.

В ведомстве опубликовали правила для линованных и клетчатых тетрадей, в которых показано как правильно ставить даты, заголовки и отступы.

“Скачайте памятку и помогите детям сформировать хорошие учебные привычки”, - призвали белорусов в Минобразования.

На самих иллюстрациях видно, что в клетчатых тетрадях достаточно просто посчитать клеточки для отступов.

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А вот в линованных надо хотя бы на глаз измерять отступ для красной строки - около 2 см.

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Ранее Telegraf.news писал, что белорусский адвокат Наталья Синкевич объяснила, что должен сделать учитель, если ученик не выполнит его требования.

Белорусский адвокат рассказала, что грозит школьнику, если он не послушается учителя

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