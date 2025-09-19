Белорусский адвокат рассказала, что грозит школьнику, если он не послушается учителя

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Опубликовано: 19.09.2025 13:09 , Обновлено: 19.09.2025

Белорусский адвокат Наталья Синкевич объяснила, что должен сделать учитель, если ученик не выполнит его требования.

[inf]Наталья Синкевич — член совета молодых адвокатов Витебской областной коллегии адвокатов. [/inf]

Специалист отметила, что согласно школьному стандарту, который действует с 1 сентября 2025 года, учащийся обязан:

добросовестно учиться;

стремиться к качественному овладению знаниями, умениями, навыками, самообразованию;

подходить к усвоению содержания учебных программ, программ воспитания добросовестно и ответственно.

“В случае, если учащийся, не выполняя требования учителя, нарушает дисциплину во время урока, учитель может проинформировать об этом дежурного администратора, и учащийся удаляется с урока в сопровождении дежурного администратора”, — сказала Наталья Синкевич.

Далее, по словам адвоката, дежурный администратор может вызвать в школу законного представителя учащегося (например, родителей или опекунов).

“А при необходимости — сотрудника органа внутренних дел ”, — добавила она.

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