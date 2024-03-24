Минобразования Беларуси утвердило требования, без которых абитуриенты не поступят в вузы без экзаменов

Опубликовано: 24.03.2024 15:00 , Обновлено: 24.03.2024

Министерство образования Беларуси утвердило требования, согласно которым в вуз без экзаменов смогут поступить лишь некоторые выпускники. Постановление №17 от 12 февраля 2024 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, без экзаменов в высшие учебные заведения Беларуси смогут поступить только те, кто окончил профильные классы с оценками не ниже 8 по специализированным предметам, и не ниже 7 — по всем остальным. Кроме того, у претендентов на поступление в вуз без вступительных испытаний должны быть положительные рекомендации от педсовета.

Исключение Министерство образования сделало лишь для выпускников аграрных классов. Там планку по профильным предметам установили на уровне 6 баллов.

Для того, чтобы стать первокурсником, нужно подать заявление в приёмную комиссию того вуза, куда собирается поступать выпусник. После того, как специальная комиссия подготовит задания, абитуриента позовут на собеседование. Проводиться оно будет устно.

Затем члены комиссии должны вынести решение и объявить его сразу после окончания собеседования. Интересно, что, если абитуриент не согласен с результатом, он имеет право подать апелляцию.

Ранее Телеграф писал, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в 2024 году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Министерство образования Беларуси расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69