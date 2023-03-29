В Минобороны рассказали, сколько белорусов-военнообязанных призовут в 2023 году на сборы

Опубликовано: 29.03.2023 11:14 , Обновлено: 29.03.2023

В Министерстве обороны рассказали, что в течение 2023 года на военные сборы будет призвано 9 тысяч военнообязанных. По словам заместителя военного комиссара Минска полковника Владимира Игнатика, столько белорусских военнообязанных участвует в сборах каждый год.

Как пояснил Владимир Игнатик, в Беларуси количество военнообязанных, которые должны принять участие в сборах, ежегодно определяет Совет министров, сообщается в официальном телеграм-канале Миноброны.

“Количество призываемых на сборы военнообязанных в этом году одинаково или равно количеству, которое было в предыдущем, 2021 и в 2020 году. Это девять тысяч. То есть, у нас ничего не поменялось. В этом году будет призвано на сборы столько же, сколько в прошлом и позапрошлом годах”, — пояснил полковник.

Напомним, ранее в военном комиссариате Минской области показали, как живут военнообязанные запаса территориальных войск на учебных сборах. Их разместили на базе санатория «Белино» в 30 километрах от Борисова, создав для них «тепличные условия».

В Минобороны показали «тепличные условия», в которых поместили белорусских военнобязаных на сборах