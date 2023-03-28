В Минобороны показали "тепличные условия", в которых поместили белорусских военнобязаных на сборах

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Опубликовано: 28.03.2023 14:00 , Обновлено: 28.03.2023

В военном комиссариате Минской области показали, как живут военнообязанные запаса территориальных войск на учебных сборах. Их разместили на базе санатория «Белино» в 30 километрах от Борисова.

«Могу с уверенность сказать, что для людей создали хорошие условия, даже «тепличные», — рассказал военный комиссар Минской области, полковник Игорь Тарабеш госизданию «Мінская праўда».

Он объяснил, что военнообязанные живут «не в палатках под открытым небом, а на базе санатория», у них «есть горячая вода».

Фото: «Мінская праўда»

«Понятно, что в военное время таких условий не будет, но сейчас люди должны иметь возможность жить в нормальных условиях», — добавил Тарабеш.

Как пишет издание, в комнатах разместили по 4-6 человек. В здании есть столовая, буфет, комната отдыха и даже бильярд.

Фото: «Мінская праўда»

Фото: «Мінская праўда»

После сборов каждому пообещали заплатить. Суммы зависят от звания. Например, рядовому - примерно 200 рублей, а подполковнику — около 400 рублей. Кроме этого на время сборов за военнообязанными на его работа сохраняется средняя зарплата.

Напомним, в Минской области с 20 марта началась проверка военнообязанных в территориальной обороне. Их ждет «слаживание личного состава», занятия по тактической, инженерной и радиационно-химической подготовке. Сборы продлятся до 14 апреля.

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