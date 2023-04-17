В Минобороны рассказали, кто из белорусских студентов на каникулах может попасть в армию

Опубликовано: 17.04.2023 20:54 , Обновлено: 17.04.2023

В министерстве обороны Беларуси 17 апреля сообщили, что призыв на срочную и службу резерве в стране осуществляется на основании указа №19 от 24 января 2023 года. В нем предусмотрена и служба некоторых поступивших в вузы, но по желанию.

”… Согласно Указу, студенты 1-го курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющие право на отсрочку от призыва для продолжения образования, по их желанию могут быть призваны на службу в резерве, прохождение которой планируется в период их каникул”, - сообщили в оборонном ведомстве.

[info_b]Служба в резерве – вид воинской службы путем прохождения в воинских частях, иных организациях Вооруженных Сил или транспортных войск на занятиях и учебных сборах в целях получения военно-учетной специальности без прекращения трудовой или учебной деятельности.

На службу в резерве призываются граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, в случае отсутствия потребности Вооруженных Сил, других воинских формирований в военнослужащих срочной военной службы в порядке, устанавливаемом президентом Республики Беларусь.[/info_b]

Также в Минобороны напомнили, что с 26 апреля 2023 в армию начнут отправлять срочников, которые не получили отсрочку. Всего планируют собрать “около 10 тыс человек”, но призывные комиссии должны пройти 40 тыс.

“Вручение повесток на отправку призывникам проходит в знаковых местах и проводится в торжественной обстановке с привлечением представителей органов местной власти и общественных организаций”, - сообщили в Минобороны.

Ранее Телеграф сообщил, что государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 10 апреля на выступлении перед ректорами белорусских вузов заявил, что считает полезным отменить отсрочку от срочной службы в армии для студентов вузов.

В Совбезе Беларуси предложили отменить отсрочку от армии для студентов. Как объяснили?