В Минобороны предложили детям в белорусских детсадах петь госгимн

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.11.2022 12:12 , Обновлено: 01.11.2022

Помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский в эфире гостелеканала СТВ выразил мнение, что дети должны петь государственный гимн в детских садах.

«Это не политизация. Это нормальный процесс воспитания патриота своей страны. Я бы в детском саду сделал точно такие же занятия, где детки пели бы гимн», — заявил он.

Кроме того, Касинский подчеркнул, что если «оппонентов» «начинают бесить все действия по патриотическому воспитанию», он считает, что тогда все делает правильно.

«Если им не нравится, если они обсуждают – все делаем правильно», — сказал помощник.

Напомним, в конце августа министр образования Беларуси Андрей Иванец подписал документ «о совершенствовании гражданско-патриотического воспитания обучающихся». Согласно нему на День знаний 1 сентября в белорусских школах должны были выставить государственные символы и исполнить государственный гимн.

Также Минобразования начало работать с МВД и Министерством обороны, чтобы увеличить военно-патриотические клубы на базе воинских частей и других учреждений.

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