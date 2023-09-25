В Минобороны показали, как "ополченцы" задержали "мародеров" под Осиповичами

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Опубликовано: 25.09.2023 12:12 , Обновлено: 25.09.2023

В министерстве обороны Беларуси 25 сентября сообщили, что под Осиповичами Могилевской области сформировали отряд народного ополчения на территории Вязьевского сельского совета. И сразу же провели учения по задержанию мародеров.

“В ходе практического занятия добровольцы отряда народного ополчения продемонстрировали действия по задержанию группы мародеров, совершивших вооруженный налет на сельский магазин”, - сообщили в ведомстве.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси 17 сентября Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ объявил о масштабных учениях. Проводить их планируют белорусские военные примерно с 20-го по 26-е сентября.

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