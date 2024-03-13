Танковый взвод и минометные расчеты. Минобороны Беларуси показало кадры стрельбы артиллерии

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Опубликовано: 13.03.2024 14:00 , Обновлено: 13.03.2024

В Telegram-канале Министерства обороны Беларуси показали, как проходит батальонное тактическое учение подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В военном ведомстве рассказали, что личный состав отрабатывает занятие рубежа блокирования, а также выполняет задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника в полосе ответственности с этапами боевой стрельбы.

Фото: Павел Кузнецов, "Ваяр"

Фото: Павел Кузнецов, "Ваяр"

Для эффективного поражения противника батальону придали танковый взвод, минометные и инженерно-саперные расчеты. Разведку провели с использованием беспилотных летательных аппаратов.