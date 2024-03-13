Танковый взвод и минометные расчеты. Минобороны Беларуси показало кадры стрельбы артиллерии
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В Telegram-канале Министерства обороны Беларуси показали, как проходит батальонное тактическое учение подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
В военном ведомстве рассказали, что личный состав отрабатывает занятие рубежа блокирования, а также выполняет задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника в полосе ответственности с этапами боевой стрельбы.
Для эффективного поражения противника батальону придали танковый взвод, минометные и инженерно-саперные расчеты. Разведку провели с использованием беспилотных летательных аппаратов.