В Минобороны Беларуси показали, чем занимаются срочники осеннего призыва

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Опубликовано: 09.11.2022 09:07 , Обновлено: 09.11.2022

В пресс-службе министерства обороны 9 ноябя опубликовали фото занятий новых солдат, которые пришли осенью на прохожднеиесрочгой службы в армии Беларуси.

В ведомстве утверждают, что в воинских частях военнослужащие нового пополнения “продолжают постигать основы военного дела”.

Так будущие десантники 103-й Витебской воздушно-десантной бригады проходят курс воздушно-десантной подготовки.

А вот в 11-й отдельной гвардейской бригаде молодые люди “учатся строевым приемам на занятиях по строевой подготовке”.

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Ранее Телеграф сообщил, что начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Руслан Косыгин заявил в эфире госТВ, что считает, что живёт в “безумном мире” и что обстановка в нем может привести к “катастрофическим последствиям”. Поэтому белорусские разведчики “плотно работают” с Россией, чтобы противостоять внешнему давлению.

Глава ГРУ рассказал с кем «очень плотно работают» разведчики Беларуси